俳優・山田孝之らがプロデュースする大規模俳優オーディション番組『THE OPEN CALL - MAIN PARTNER 山田孝之-』が、Leminoにて独占配信される。 参考：山田孝之、清原果耶、横浜流星ら『イクサガミ』の世界観を成り立たせる名優たちを総括 本オーディションでは、オリジナル映画の出演者が選ばれることに加え、オーディションを通じて、オリジナル映画が共に制作されていく。参加した俳優たちが、