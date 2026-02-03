アルナスル(サウジアラビア1部)のポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが2日のアルリヤド戦(○1-0)を欠場した。その背景にクラブの補強方針への不満があったようだ。アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』の情報筋によると、同じPIF(サウジアラビアの政府系ファンド)傘下の他クラブと比べ、アルナスルの補強が進んでいないことに抗議する形で出場を拒否したという。負傷や構想外ではなく、PIFへの失望感から事実上