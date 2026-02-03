J3・奈良クラブは、昨季から選手の顔ぶれが大きく変わった。即戦力となる選手と、育成型クラブらしく若手選手を多く獲得。Jリーグ参入後もJFLから質の高い選手を獲得してきた目利きクラブが、今季はいわてグルージャ盛岡からFW岡崎大志郎を迎えた。岡崎は、身体能力の優れた選手。177cmでも「190cmの相手にも負ける気はしない」と自負するヘディングの高さは強みの一つだ。JFLの試合に出場していた岡崎のプレーが、スピードと高