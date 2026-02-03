映像嵐株式会社は2月3日（火）、Viltroxブランドから「X100シリーズ」専用のコンバージョンレンズを発売した。“ワイド”と“テレ”の2タイプを用意。価格は3万4,000円から。 富士フイルムのレンズ一体型カメラ「X100シリーズ」に対応するコンバージョンレンズ。元のレンズの高い描写性能を最大限に生かしながら、画角の選択肢を広げられるという。カメラ本体との一体感を重視したデザインとしており