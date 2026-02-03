RIP SLYMEのILMARIが自身のInstagramを更新し、KICK THE CAN CREWとの集合ショットを披露した。 【写真】対バンが実現、RIP SLYMEとKICK THE CAN CREWの熱い集合ショット ■ILMARI「本当にエモかったし、最高に楽しかった」 RIP SLYMEが主催する対バンライブ『RIP SLYME presents BACK to BACK』が、2月2日に東京・豊洲PITで開催された。ゲストアーティストとしてステージに立ったのは、KICK THE CAN CREWだ。 ILM