双日 [東証Ｐ] が2月3日昼(12:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比5.7％増の804億円に伸びたが、通期計画の1150億円に対する進捗率は69.9％にとどまり、5年平均の75.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比0.2％増の345億円とほぼ横ばいの計算になる。