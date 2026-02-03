将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第3局1日目が3日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で行われ、午後0時30分、両対局者に昼食が提供された。藤井は「梅山豚炭火焼カツ（白ご飯、味噌汁、香の物）」「ほうじ茶」、永瀬は「海鮮重（出汁巻き、お吸い物、香の物）」「立川苺のショートケーキプリンアラモー