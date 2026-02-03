楽天の前田健太投手（37）が3日、沖縄・金武町の1軍キャンプで今季2度目のブルペン入り。捕手の石原を相手にカーブ、スライダー、チェンジアップ、ツーシームを交え、一球一球、石原と軌道などを確認しながら丁寧に30球を投げ込んだ。球を受けた石原は「真っすぐも強いですし、スライダーは速く投げたり、遅く投げたり、外から入れたり。まだ確認中だと思うんですけど、ちょっと縦気味に来たりとか、いろんなスライダーがある