ミラノ・コルティナオリンピックの金メダル候補、スピードスケートの高木美帆選手（高ははしごだか）、フィギュアスケートの坂本花織選手（25）が本番会場で初練習を行いました。女子1000メートルで連覇を目指す高木選手（31）にとっては、これが4度目のオリンピック。「仮設リンク」の本番会場で初練習を行い、まずはその雰囲気と氷の感触を確かめました。高木選手：仮設っぽいと聞いていたので、思ったよりリンクだなという印象