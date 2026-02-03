脳出血で3度の手術を受けて療養中の俳優・清原翔（33）が、最新ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】清原翔の最新ショットや佐藤栞里や北村匠海との仲良しショット2013年からファッション誌『MEN’S NON-NO』の専属モデルを務め、2019年にはNHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど幅広く活躍していた清原。しかし、2020年6月に感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。手術から約2年8カ月