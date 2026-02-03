高市首相が「円安で運用がホクホク」などと円安を容認したと受け止められる発言をしたことについて、片山財務相は「円安メリットを強調したわけではない」と擁護する姿勢を示しました。高市首相は1月31日に行った演説で、「円安だから悪いと言われるが、外為特会の運用が今、ホクホク状態だ」などと述べましたが、その後、円安を「肯定している」などの批判を受け「『為替変動にも強い経済構造を作りたい』との趣旨で申し上げた」