音楽家の大友良英氏（66）が3日までにX（旧ツイッター）を更新。政治に対する思いをつづった。「どんな主張であれ、熱狂する巨大な集団を見ると恐怖を感じてしまう」と切り出し、「スポーツ観戦が苦手なのもそれが原因かもしれない」と自己分析するとともに、「ただ熱狂する集団の中にいると気持ちかめちゃくちゃ上がるのも、いくつもの祭りをやってきた人間として良く分かる。気持ち良いもん。要は熱狂の内側にいるか外側にいるか