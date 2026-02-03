A24が贈る異彩のノスタルジック・ファンタジー映画『The Legend of Ochi（原題）』が、邦題を『OCHI！ ‐オチ‐』として4月3日より公開されることが決定。メインビジュアル＆本予告が解禁された。【動画】A24初の本格ファンタジー『OCHI！ ‐オチ‐』本予告本作は、孤独な少女とふしぎな生き物〈オチ〉の心揺さぶる冒険の旅を描く、A24初の本格ファンタジー映画。少女の旅路がそっと描き出すのは、未知への怯えと好奇心、湧き