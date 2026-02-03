茅島みずきが主演を務める舞台『春琴抄』が、4月29日より新国立劇場・小劇場にて上演されることが決定。あわせて、公演ビジュアルも解禁された。【写真】『春琴抄』キービジュアルの小栗基裕ver1886年生まれの谷崎潤一郎は今年、生誕140年を迎える。『痴人の愛』『陰翳礼讃』『細雪』など数々の名作を残したが、なかでも『春琴抄』は、今なお根強い支持を集め、多くの名俳優たちによって映像化・舞台化されてきた。盲目の琴三