「第49回日本アカデミー賞」主題歌賞が、映画『国宝』の主題歌「Luminance」を担当した原摩利彦 feat.井口理に決定した。【動画】映画『国宝』King Gnu井口理が歌唱で参加した主題歌「Luminance」MV日本アカデミー賞協会は、前回授賞式（第48回）より、その年、最も印象に残る主題歌を担当されたアーティストを顕彰する特別賞「主題歌賞」を新たに創設。協会設立当初から「音楽部門」は設立されており、劇伴作曲者を対象に顕彰