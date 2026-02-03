2月10日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2483号スペシャルエディション表紙に、2月13日に公開される『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』より主人公・坂田銀時と、ファンから高い人気を誇るキャラクター・神威（かむい）が描き下ろしで登場する。【写真】『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』のビジュアルを使用した「銀魂偉人録」今年、20周年を迎えるアニメ『銀魂』。2月13日には『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開が予定され、周