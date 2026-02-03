帝国データバンクは、2026年2月以降における食品の値上げ動向と展望・見通しについて、分析を行った結果を1月30日に発表した。2026年2月の値上げは674品目、前年比6割減主要な食品メーカー195社における、家庭用を中心とした2月の飲食料品値上げは674品目、値上げ1回あたりの平均値上げ率は月平均16％となった。単月の値上げ品目数が1千品目を下回るのは2025年11月以降4カ月連続で、2024年5〜8月以来1年6カ月ぶり。また、前年2月か