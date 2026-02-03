BACK-ONが、アニメソング縛りのカバー配信EP『ANIMANIA』を4月1日にリリースすることを発表した。また、2月18日にその内の1曲「Guess Who Is Back」の先行配信がスタートすることも決定した。先行配信第1弾としてリリースされる「Guess Who Is Back」は、2018年8月22日にリリースされたアニメ『ブラッククローバー』オープニングテーマとなっている倖田來未の楽曲だ。なおこの曲は、BACK-ONが提供した曲で、メロディーとラップの緩