３月に行われるＷＢＣへの出場が決定している西武・平良海馬投手（２６）が３日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。１日のキャンプインからこの日まで、ブルペン投球は行わず。同じくＷＢＣへの出場が決定している源田と対決し、大会本番でも使用されるメジャー球を使って３０球を投げ、安打性の当たりは１本という結果だった。