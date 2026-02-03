眉村ちあきが5月より、ツアー＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞を開催することが発表となった。同ツアーは4⽉15⽇リリースのアルバム『AMPLAND PLAN』を記念して行われるもの。5⽉1⽇の静岡・LiveHouse浜松窓枠を皮切りに7⽉18⽇の東京・ 渋谷Spotify O-EASTまで全12会場12公演をまわる。以下に、ツアーに関する眉村ちあきのコメントをお届けしたい。◆◆◆「ワン