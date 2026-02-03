楽天・前田健太投手（３７）が３日、沖縄・金武キャンプに参加し、同キャンプ２度目のブルペン投球を行った。直球に、ツーシーム、カーブ、スライダー、チェンジアップを交えて３０球を投じた。１日のブルペン時は直球とツーシームのみで計１８球。日米通算１６５勝右腕が調整の階段をまた一歩上った。前田健は今季、１１年ぶりに日本球界に復帰。先発ローテの柱としての活躍が期待されている。