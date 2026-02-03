元モーニング娘。の藤本美貴が３日、都内で行われた２０２７年４月開講予定の「バンタン外語＆ホテル観光学院」の開講発表会に出席した。２００９年にお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春と結婚し、１２年３月に長男、１５年８月に長女、２０年１月に次女が誕生。子どもの英語事情については「いちおう塾は行かせています。今は（英語教育が）小学１年生から学校で始まっている」。自らが英語習得に苦労した経験から「子どもた