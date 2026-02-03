新浜レオンが4月15日、自身初の1st EP『New Beginning』をリリースすることが発表となった。『NHK紅白歌合戦』出場という大きな夢をデビュー時から掲げ、その夢が叶った今も現状に満足することなく毎年新たな挑戦を続けている新浜の今年の目標は、“唯一無二”だ。EP『New Beginning』は単に“新たな始まり”を意味するだけでなく、“自分にしかできない唯一無二の新たな挑戦へと踏み出す”強い決意と、全てのリスナーに“新しい門