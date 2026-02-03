ちわきまゆみが、デビュー40周年を記念して、自身の楽曲を今をときめくアーティスト達がリミックス・リモデルしたアルバム『Remix-Remodel』としてリリースすることを発表した。本発表は、2026年2月2日に東京丸ノ内・コットンクラブにて開催された＜ちわきまゆみSolo Debut 40th Anniversary & Birthday Live＞にてアナウンスされた。ライブは、メンバーにDer ZibetのHIKARU（吉田光）とMAHITO（藤原マヒト）、TOSHI NAGAI、ド