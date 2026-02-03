昨年１０月に両股関節の手術を受けた巨人・吉川尚輝内野手が３日、巨人３軍の都城キャンプでの午前練習を終え、自転車で軽快に昼食会場に向かった。午前９時半から個別でアップを行い、約３００メートル離れた屋内競技場でノックを受けた後、マシン相手の打撃練習で汗を流していた。