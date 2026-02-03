【コンバット】（東京都練馬区タチノミ51歳）今まで何十本ギターを買ってきただろうか？Gibson CustomShop、Fender USA MEX JAPAN、GRETSCH、各アーティストモデル…買って、好み変わって売って、また前に持ってたの買って…を繰り返し。これはキリがない！と思い「もう好きを詰め込んだのオーダーしてしまえ！！」と色々調べたり楽器屋さんに聞いてコンバットにたどり着いた。正直、材などまったくこだわらず、とにかく軽い！