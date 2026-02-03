元モーニング娘。の藤本美貴が３日、都内で行われた２０２７年４月開講予定の「バンタン外語＆ホテル観光学院」の開校発表会に出席した。この日は節分。３児の母で、子ども達と「鬼来るかな〜〜って話してきた」と笑顔。一方で自らの幼少期については「保育園の頃は怖くて鬼にばれないようにずっと隠れている子だった」と意外な一面を明かしていた。「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンに掲げ、現役プロフェ