仕事帰り、疲れた体を引きずりながらスーパーへ立ち寄る。有人レジの行列を横目にセルフレジで会計を済ませ、スムーズに帰路につく。この瞬間は、忙しい現代人にとってささやかな安息の時間かもしれない。しかしその利便性の裏には、思いもよらぬ「落とし穴」がある。 【漫画】「客でありながら、働かされている!?」セルフレジの抱える"矛盾"が話題に Aさんは帰宅後、エコバッグの中からレシートにない