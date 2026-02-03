安曇野市で３日朝、店舗兼住宅を焼く火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。3日午前6時45分ごろ、安曇野市三郷明盛にある髙橋政彦さんの2階建ての店舗兼住宅で近くに住む人から「住宅の2階が燃えている」と消防に通報がありました。火はさきほど消し止められましたが、焼け跡から40代男性の遺体が見つかりました。住宅には、髙橋さんと40代の弟が2人で暮らしていて火事のあと、弟と連絡がとれていないという