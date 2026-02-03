性犯罪者ジェフリー・エプスタイン氏によって英アンドルー王子との性的接触を強要されたと主張する2人目の女性が現れた。この女性の法律代理人はチャールズ3世国王側に公式的な謝罪を求めた。2日（現地時間）の英ガーディアンによると、米法務法人エドワーズ・ヘンダーソン所属の弁護士は、当時20代だった依頼人が2010年に英ロイヤルロッジでアンドルー王子と一夜を過ごし、バッキンガム宮殿を見学したりもしたと明らかにした。被