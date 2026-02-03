新たなサービスが出るたびに強く反発してきた韓国のタクシー業界が、現代自動車やカカオモビリティなど主要モビリティ技術企業に手を差し出した。自動運転という巨大な技術的な流れからこれ以上目を背けるのは困難という判断からだ。米国と中国を中心に拡散するロボタクシーサービスが韓国でも定着できるか注目される。法人タクシー団体である全国タクシー運送事業組合連合会は2日、現代自動車とカカオモビリティ、オートノマスA2Z