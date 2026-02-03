流行に頼った無差別創業が増えるほかない背景には、低い創業障壁と制度の弱点がある。一例としてタンフールー店は、韓国行政安全部の統計で2023年150店が新たにオープンするほど人気を呼んだが、2年で事実上姿を消した。廃業したタンフールー店は2024年に620店、昨年は380店に達する。この10年間に大王カステラ、黒糖タピオカティなど特定の食べ物の流行ごとに繰り返されてきた現象だ。さらに大きな問題は創業時に借りた資金が足か