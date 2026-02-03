佐久市の佐久大学を運営する学校法人「佐久学園」は経営状況の悪化などを受け長野市の学校法人「信学会」と合併することになりました。合併が決まったのは佐久市の学校法人「佐久学園」と幼稚園や認定こども園そして予備校などを運営する長野市の学校法人「信学会」です。佐久大学がある佐久市の胗田清二市長によりますと大学の経営状況の悪化などを背景に去年9月市から学園側に合併協議への参加について申し入れを行い1月23