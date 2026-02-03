節分の３日、西伊豆町のこども園では地元の住民が協力して豆まきが行われました。西伊豆町の伊豆海認定こども園では、22人の園児たちが、地元の社会福祉協議会のスタッフから、節分の由来について話を聞きました。そして、地元のボランティアが扮した迫力満点の鬼が園内に入ってくると新聞紙で作った豆をぶつけて鬼を退治しました。鬼を追い払った後は、1年の健康を祈って社会福祉協議会からお菓子のプレゼント。楽しいひと時を過