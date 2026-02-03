静岡市はプレミアム付きデジタル商品券「しずトク商品券」の第3弾に関して、２月10日から申し込みの受付を開始すると発表しました。しずトク商品券の発行は今回で3回目で、静岡市は、申し込み受付は10日から、利用期間は4月1日からになると発表しました。今回はプレミアム率が上がって、1口5000円で1万円分の買い物ができ、静岡市に住む人を対象に1人2口まで申し込みが可能です。（静岡市 難波市長）「全国でいろいろ（商品券を）