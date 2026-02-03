プロ野球・西武は3日、公式サイトにて3選手が侍ジャパンのサポートメンバーに選出されたことを発表しました。選出されたのは隅田知一郎投手、糸川亮太投手、仲田慶介選手。3選手は22日、23日に開催される『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026宮崎』(対ソフトバンク)および27日、28日に開催される『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026名古屋』(対中日)にてサポートメンバーを務めることとなります。隅田投手は『カーネクスト アジアプロ