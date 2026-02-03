西武は3日、侍ジャパンが行う壮行試合・ソフトバンク戦（22、23日・宮崎）、中日戦（27、28日・名古屋）のサポートメンバーに、隅田知一郎投手（26）、糸川亮太投手（27）、仲田慶介内野手（26）の3選手が選ばれたと発表した。隅田は球団を通じ「日本を代表する投手の皆さんと同じ環境で過ごせることは、自分にとって大きな刺激。この経験を今後の自分の成長、そしてシーズンでの結果につなげていきたいと思います」などとコメ