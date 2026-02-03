4人組ロックバンド・レトロリロンの1stアルバム『コレクションアローン』（1月28日発売）を記念し、Spotifyの巨大街頭広告が米ニューヨークのタイムズスクエアに登場した。【写真多数】演奏力も魅力！レトロリロンのライブショット巨大広告は縦60メートルにもおよび、レトロリロンのロゴとメンバーの写真が大々的に掲出されている。過去には、日本から米津玄師やKing Gnuといった名だたるアーティストが同広告に登場しており、