お笑いコンビ「宮川大助・花子」の宮川大助（76）、花子（71）夫妻が3日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊での恒例の節分祭に登場。花子は豆まき式で「お客さんから“花ちゃん頑張れ〜”とエネルギーをもらった」と目を細めた。恒例の豆まきに今年も参加。車イスから三度立ち上がって、来場者の声援に手を振って応え、元気なところを見せた。多発性骨髄腫で闘病中の花子。「金曜日（1月30日）まで抗がん剤治療をしていた」と明