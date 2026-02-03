日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは３日、今月２２、２３に開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎」（対ソフトバンク）と２７、２８日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」（対中日）などに、侍ジャパンのユニホームを着用して出場するサポートメンバーを発表した。中日の根尾昂投手や西武・糸川亮太投手、仲田慶介内野手らが選ばれた。サポートメンバーは以下の通り。【宮崎】