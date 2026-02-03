1日に米ロサンゼルスで開催されたグラミー賞授賞式でホストを務めたコメディアンのトレバー・ノア（41）が、未成年の少女らへの性的搾取で起訴され拘留中に自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告を巡る発言で、自身をやゆしたとしてトランプ米大統領を激怒させた。トランプ大統領は2日、自身のSNSトゥルース・ソーシャルで「ノアは完全な負け犬だ」「多額の賠償金を請求するつもりだ」などとつづって、法的措置を警告した。