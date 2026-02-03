NEWS加藤シゲアキ（38）が、2日放送のテレビ朝日系「光一＆シゲのSHOWマン!!」（月曜午後11時25分）に出演。小説の新作の提案を受けた。この日のテーマは「女子プロレス」。女子プロレス団体「スターダム」の岡田太郎社長と悪役レスラー上谷沙弥（29）がゲスト出演した。人気沸騰中のスターダムは少女漫画雑誌とコラボし、レスラーのバックボーンをマンガ化して掲載。子どもファン獲得を狙っている。昨年、女子プロレスラーとして