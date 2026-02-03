【予算別ホリデーウォッチリスト】日常の相棒としても選びやすい10万円クラス。機能・デザイン・個性のバランスが良く、気軽に時計の魅力を楽しめるモデルが揃う。実用的なアイテムから遊び心のある一本まで、腕元と毎日を彩る注目作を紹介する。※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号140-141ページの記事をもとに構成しています＊＊＊1. ダマスカス特有のマーブル模様が圧倒的な存在感を放つティソ「PRX ダマス