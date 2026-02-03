2月3日、J-R&Bブームを牽引してきた実力派シンガー・Tinaが、新曲『Teenagerʼs Dream』を配信リリースした。「思い描いた人生とは違うけど、あの頃の自分に胸を張ろう」このフレーズを軸に制作されたTinaの新曲『Teenagerʼs Dream』は、10代の頃に抱いた夢や恋、そして大人になった今だからこそ受け止められる現実を重ね合わせたミディアムナンバー。年齢や立場を越えて、聴く人それぞれの“これまで”と“これから