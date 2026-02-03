カンタスグループは、ジェットスター・ジャパンの全株式を売却する。日本政策投資銀行（DBJ）が新たな株主として経営に参画する方針で、今後の協議や関係当局の許認可を前提として、カンタスグループは保有するジェットスター・ジャパンの全株式を譲渡する見通し。譲渡先は未定。JALとカンタスグループは、株式の売却に向けた覚書を締結した。カンタスグループは経営資源をオーストラリアの中核事業に集中させ、機材更新計画を加速