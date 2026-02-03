ウェストハムは3日、チェルシーからフランス代表DFアクセル・ディサシがレンタル加入することを発表した。契約期間は2025−26シーズン終了までとなっている。現在27歳のディサシは母国のパリFCでプロキャリアをスタートさせ、スタッド・ランスとモナコを経て2023年夏にチェルシーへ活躍の場を移した。初年度はセンターバック（CB）や右サイドバック（SB）を主戦場に公式戦44試合に出場したが、エンツォ・マレスカ前監督就任後