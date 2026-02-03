全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、8位だった『ビストロ石川亭』を紹介します。ガッツリ食事も休憩も昼飲みも使い勝手抜群東京駅にある飲食店の中で、個人的にリピート率No．1は間違いなくこの店だ。その理由はなんと言っても懐の深さや使い勝手の良さにあり。例えばランチ。前菜もメインもボリューム満点