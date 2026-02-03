きょう未明、山形市の飲食店で飲食中の男性らを殴るなどしたとして、オーストラリア国籍の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】未明の飲食店で男性2人に暴行旅行中のオーストラリア国籍の男を現行犯逮捕（山形） 暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、職業不詳でオーストラリア国籍の男（４４）です。 警察によりますと、男はきょう午前１時３１分ごろ、山形市香澄町の飲食店で、飲食中の男性２人を複