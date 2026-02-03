FC東京は3日、明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。“秋春制”以降に向けた特別大会である明治安田Jリーグ百年構想リーグは今月6日（金）に開幕。松橋力蔵監督体制2年目を迎えたFC東京は地域リーグラウンドEASTに組み分けられており、開幕節で2025明治安田J1リーグを制覇した鹿島アントラーズと対戦する。開幕に先立ち、キャプテンにDF室屋成、副キャプテンにMF高宇洋とFW佐藤恵允がそれぞ