アトレティコ・マドリードは3日、エルチェからU−21スペイン代表MFロドリゴ・メンドーサ、シアトル・サウンダーズからメキシコ代表MFオベド・バルガスが完全移籍加入することを発表した。契約期間はメンドーサが2031年6月末までの5年半、バルガスが2030年6月末までの4年半となっている。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、メンドーサの移籍金として1600万ユーロ（約29億円）に